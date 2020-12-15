Горно-Алтайск, , 08:45 — REGNUM В Республику Алтай поступила накануне, 14 декабря поступила дополнительная партия вакцины от коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего было получено 200 доз.

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По словам исполняющие обязанности зампреда правительства Динары Култуевой, с центры вакцинации будут созданы на базе районных больниц. В настоящее время власти уточняют списки медицинских и педагогических работников, а также социальных служб, желающих сделать прививку.

«Вакцинация будет проводиться поэтапно, на добровольной основе», — подчеркнул глава республики Олег Хорохордин.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся сложной. В связи с этим, как сообщало ИА REGNUM, региональный оперштаб запретил проведение праздничных корпоративов с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021-го.

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