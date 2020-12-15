Горно-Алтайск, , 08:19 — REGNUM В Республике Алтай с 15 декабря 2020 года введён запрет на проведение массовых спортивных, развлекательных, в том числе праздничных и корпоративных мероприятий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, решение принято региональным оперштабом накануне, 14 декабря.

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По словам главы региона Олега Хорохордина, эпидемиологическая ситуация остаётся сложной. При этом нарушения санитарных требования происходят практически на каждом втором предприятии.

Запрет продлится до 15 января. Кроме того, глава поручил контролировать в период канинул нахождение детей и подростков в общественных местах без сопровождения родителей. Кроме того, в республике до конца января продлён режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

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