Москва, , 08:38 — REGNUM Роспотребнадзор рекомендует покупать сладкие новогодние подарки только в магазинах. При покупке в первую очередь следует обратить внимание на упаковку — она не должна быть нарушена, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В маркировке должен быть указан состав, количество, срок годности и условия хранения. Кондитерские изделия в подарках не должны содержать усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей и натурального кофе.

Если в новогодний подарок входит игрушка, она должна быть упакована в отдельный пакет. Сладкий подарок необходимо хранить при температуре + 15−17 градусов. В ведомстве отметили, что родители сами могут собрать подарок с любимыми сладостями ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, при покупке новогоднего сладкого подарка предпочтение следует отдать галетному печенью.

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