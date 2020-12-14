Москва, , 19:23 — REGNUM Спортивный журналист, ведущий YouTube-блога «ВДвиже» Антон Дорофеев попросил российские власти обратить внимание на дело осуждённых во Франции граждан РФ Михаила Ивкина и Павла Косова. Соответствующее заявление Дорофеев разместил в своём Telegram-канале.

«Хотелось бы, чтобы люди, которые находятся у нас во главе государства, думали бы не только о масштабах вселенной или страны, но и наконец-то спускались к беде каждого человека. И тогда, возможно, что-нибудь наладится», — сказал Дорофеев.

Он также выразил радость от того, что Ивкин в ближайшее время вернётся домой к семье, и выразил сожаление в связи с приговором Косову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждан РФ Михаила Ивкина и Павла Косова приговорили к трём и десяти годам лишения свободы соответственно в связи с беспорядками в Марселе в 2016 году и нанесении увечий гражданину Великобритании.

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