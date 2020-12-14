Москва, 14 декабря 2020, 12:38 — REGNUM Исполняющим обязанности главы Павловского Посада в Подмосковье назначен Денис Семенов. Об этом 14 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Воробьёв
Андрей Воробьёв
Mosreg.ru

Ранее Семенов возглавлял подмосковный Электрогорск.

При этом Воробьев также уточнил, что исполняющим обязанности главы Электрогорска назначен Сергей Дорофеев.

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