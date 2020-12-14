Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости COVID-19 с понедельника, 14 декабря, введены дополнительные ограничения. Все предыдущие меры и запреты остаются в силе.

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С 14 декабря по 15 января в Северной столице запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях как государственных, так и частных организаций дополнительного образования, которые осуществляют такие программы.

Это определено постановлением о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Губернатор Александр Беглов подписал новый документ еще 2 декабря.

Напомним, этим же постановлением Смольного с 4 декабря запрещен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров приостанавливается работа развлекательных заведений, запрещен доступ детей в возрасте до 16 лет на спектакли и концерты. Также с 4 декабря наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25%.

На период новогодних праздников установлены дополнительные требования для работы предприятий общественного питания.

Так, с 25 декабря по 29 декабря 2020 года и с 4 января по 10 января 2021 года предприятия общественного питания не должны принимать посетителей в вечернее и ночное время, с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания полностью приостанавливается.

Исключение сделано только для производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также для предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Установленные ранее ограничения для фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых центрах продолжают действовать.

Кроме того, с 30 декабря по 10 января в Санкт-Петербурге запрещается: доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты; проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором; доступ посетителей в Ленинградский зоопарк; деятельность по перевозке пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Напомним, за 13 декабря в Петербурге зафиксирован 3771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 64 человека. Всего с начала пандемии в городе выявлено 178 257 случаев заражения. От COVID-19 скончались 6388 человек. Выздоровели 100 611 человек.

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