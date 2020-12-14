Найроби, 14 декабря 2020, 11:39 — REGNUM Десять миллионов жителей Кении получат вакцину от COVID-19 бесплатно. Об этом сообщает местная газета The Standard Heatlh со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Кении.
В интервью телеканалу KTN чиновник заявил, что министерство готово хранить и распространять вакцины, как только они появятся в стране. Он сказал, что в минздраве уверены в получении доз, достаточных для обеспечения прививками 10 миллионов жителей Кении через возглавляемый Всемирной организацией здравоохранения Центр COVAX. Это инициатива доноров, направленная на то, чтобы помочь бедным странам получить доступ к вакцинам.
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По словам Табу, в министерстве рассчитывают, что к январю вакцины будут одобрены для распространения в стране.
Первыми вакцинироваться будут медицинские работники, за которыми последуют пожилые люди в зависимости от наличия вакцин.
По данным национальной статистики, в стране насчитывается около 40 000 медицинских работников и около двух миллионов граждан Кении в возрасте старше 60 лет. Табу заявил, что вакцинацию будут проводить в 10 000 медицинских учреждениях.
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