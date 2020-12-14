Найроби, , 11:39 — REGNUM Десять миллионов жителей Кении получат вакцину от COVID-19 бесплатно. Об этом сообщает местная газета The Standard Heatlh со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Кении.

«Кенийцы получат доступ к вакцине независимо от того, могут ли они заплатить или нет. Я готов с уверенностью это подтвердить», — заявил глава отдела иммунизации Министерства здравоохранения Кении Коллинз Табу.

В интервью телеканалу KTN чиновник заявил, что министерство готово хранить и распространять вакцины, как только они появятся в стране. Он сказал, что в минздраве уверены в получении доз, достаточных для обеспечения прививками 10 миллионов жителей Кении через возглавляемый Всемирной организацией здравоохранения Центр COVAX. Это инициатива доноров, направленная на то, чтобы помочь бедным странам получить доступ к вакцинам.

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По словам Табу, в министерстве рассчитывают, что к январю вакцины будут одобрены для распространения в стране.

«К тому времени всё прояснится, но мы открыты для других вариантов, как только они станут доступны», — добавил он.

Первыми вакцинироваться будут медицинские работники, за которыми последуют пожилые люди в зависимости от наличия вакцин.

«По мере поступления большего количества доз для вакцинации будут рассматриваться сотрудники органов безопасности, а также школ», — сказал чиновник.

По данным национальной статистики, в стране насчитывается около 40 000 медицинских работников и около двух миллионов граждан Кении в возрасте старше 60 лет. Табу заявил, что вакцинацию будут проводить в 10 000 медицинских учреждениях.

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