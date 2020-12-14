Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM Дополнительные ограничения, введённые в Бурятии в ноябре 2020 года, позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов в ходе прямого эфира с жителями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

В частности, по его словам, снижается занятость коечного фонда. Если ко времени введения локдауна было занято 2,6 тыс. коек, то на сегодня эти цифра снизилась до 1,87 тыс. занятых коек. Число экстренных вызовов скорой помощи снизилось с 1,4 тыс. в сутки до 400.

«Те, кто попали под эти ограничения, понесли издержки. Я понимаю их огорчение, возмущение. Но надо признать, что эти ограничения сыграли свою роль, мы смогли переломить ситуацию. Жертвы, которые понесли малый средний и бизнес, спасли ситуацию, мы переломили ситуацию», — отметил глава.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения стали поводом для акций протесты, устроенных местными предпринимателями. Они возмутились тому, что федеральные ретейлеры продолжили работу, поскольку запретить им работать региональные власти не могут.

Читайте также: «Вопиющая несправедливость» — предприниматели Бурятии о локдауне

Читайте развитие сюжета: В Бурятии за сутки выявили 223 новых носителя коронавируса