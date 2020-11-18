Улан-Удэ, , 09:34 — REGNUM Бурятские предприниматели негодуют из-за решения властей республики ввести в регионе локдаун на две недели. Однако особенное возмущение вызвало то, что федеральные ретейлеры продолжили работу. Выяснилось, что запретить им работать региональное руководство не может.

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"Что, в федеральных сетях не заражаются что ли? Это же абсурд! Мы все недовольны вопиющей несправедливостью по отношению к местному бизнесу. Пусть мы мелкие, пусть мы платим небольшие налоги, но у нас семьи. Некоторые только этим и живут», — отметила одна из предпринимательниц, вышедших сегодня, 18 ноября, на протест в Улан-Удэ.

При этом помощи от правительства они не видели. За апрель-май, по её словам, они получили только по 12 тыс. на трудоустроенных продавцов.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько десятков предпринимателей собрались возле одного из торговых центров города, протестуя против новых ограничений. Они пообещали ежедневно выходить на одиночные пикеты, если их не услышат.

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