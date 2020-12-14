Якутск, , 08:57 — REGNUM В Якутии за минувшую неделю комиссии провели 882 выездных рейда по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований для недопущения распространения коронавирусной инфекции в магазинах, общепите и на предприятиях бытовых услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По итогам рейдов выдано 12 предостережений, 27 предписаний, 25 определений, составлено 47 актов комиссионного осмотра, 39 протоколов об административном правонарушении, 72 административных дела направлены в суд. На данный момент судами рассмотрены 39 дела. Проведены 452 профилактические беседы.

Проверены 212 объектов торговли, 39 объектов общепита, восемь объектов бытовых услуг, четыре развлекательных центра. Составлено два акта комиссионного осмотра, проведена 21 профилактическая беседа.

Судом рассмотрено одно дело, наложен административный штраф на сумму 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала декабря в Петербурге проверены более 550 объектов торговли, общественного питания и сферы услуг на предмет соблюдения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции. По итогам проверок составлено 100 протоколов об административных правонарушениях в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, будут наказаны десятки посетителей.