Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM С начала декабря в Петербурге проверены более 550 объектов торговли, общественного питания и сферы услуг на предмет соблюдения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции. По итогам проверок составлено 100 протоколов об административных правонарушениях в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, будут наказаны десятки посетителей.

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Чиновники администрации Санкт-Петербурга вместе с сотрудниками Роспотребнадзора и правоохранительных органов продолжают ночные рейды. Пресс-служба Смольного в субботу, 12 декабря, сообщила о результатах новых проверочных мероприятий.

Так, в ночь на субботу Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проверил шесть баров в Адмиралтейском, Красногвардейском, Московском и Центральном районах. Все они незаконно работали в ночное время, хотя должны были закрыться в 23:00. Работа всех баров-нарушителей была приостановлена. Сотрудники Роспотребнадзора опечатали помещения, выписав шесть административных протоколов. Кроме того, в пяти барах изъята алкогольная продукция, которой торговали без лицензии. В отношении персонала и посетителей незаконно работавших баров составлено 154 протокола. Наказание юридическим и физическим лицам определит суд.

В свою очередь Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле в ночь с 11 на 12 декабря провел рейды в Выборгском и Приморском районах, проверив три заведения, также нарушавших постановление Смольного об ограничениях. Составлено три протокола в отношении юридических лиц, один — в отношении индивидуального предпринимателя, 43 протокола в отношении физических лиц.

Начиная с 1 декабря Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проверил 552 объекта. Составлено 100 протоколов о нарушениях. В 56 учреждениях персонал находился без средств индивидуальной защиты. В 63 учреждениях отсутствовал QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандарта безопасности. В восьми учреждениях отсутствовала разметка на полу для соблюдения безопасной дистанции.

Губернатор Александр Беглов заявил, что действующие в Петербурге ограничительные меры соответствуют эпидемической ситуации.

«Заболеваемость высокая. Главная цель предпринимаемых мер — уменьшить риск заражения при личных контактах. Это должны понимать и все граждане, и предприниматели», — сказал глава региона.

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Добавим, что 11 декабря в Санкт-Петербурге было зафиксировано 3776 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это всего на три случая меньше, чем сутками ранее. Выписаны за сутки 2369 человек. Скончались 79 человек, что на десять человек больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 170 718 случаев заражения. От COVID-19 скончались 6257 человек. Выздоровели 96 557 человек.

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