Магадан, Магаданская область, , 05:21 — REGNUM В Магаданской области продолжается вакцинация от COVID-19 медработников поликлиник и больниц, участковых врачей и сотрудников скорой помощи и социальных работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Поступившие 200 новых доз вакцины «Спутник V» были использованы за три дня.

Следующая партия вакцины ожидается в ближайшее время.

После вакцинации медиков начнут прививать и колымчан из других групп риска — учителей, работников транспорта, ЖКХ, общепита, торговли, силовых структур, а также хронических больных.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение коронавирусной инфекции с большой вероятностью удастся взять под контроль к концу лета 2021 года, при условии массовой вакцинации препаратом, разработанным германской компанией BioNTech и её партнером из США Pfizer. Такое заявление сделал 12 декабря генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин в эфире телеканала Fox News.