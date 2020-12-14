Баку, , 00:59 — REGNUM Ужесточённый карантинный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу, начал действовать на территории Азербайджана с 14 декабря.

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Действие режима продлится до 18 января 2021 года. На этот период в стране будет прекращена работа во всех сферах, кроме имеющих жизненно важное значение. Все торговые точки и предприятия общепита будут обязаны обслуживать клиентов исключительно онлайн или доставляя заказ на дом. Исключение составят лишь продуктовые магазины и аптеки.

Введены ограничения на передвижение граждан по стране. На въезд и выезд закрыты 17 городов, в том числе Баку. Общественный транспорт в городах не будет работать в выходные дни, а метрополитен в Баку закрывается на весь период карантина. В закрытых городах жители не смогут покинуть свои дома без специального разрешения или пропуска. За 7нарушение карантинного режима предусмотрены штрафы от 59 долларов для физических лиц. В случае повторного нарушения сумма штрафа удваивается.

На ужесточение мер власти Азербайджана вынуждены были пойти из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Если летом в Азербайджане за сутки выявляли около 600 случаев заражения коронавирусом, то с начала декабря за сутки регистрировали уже более 4400 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 175 874 человек, из них в стационарах находятся 62 034 пациента, количество летальных исходов составило 1922 случая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении властей Азербайджана ужесточить карантинные меры в связи с возросшим числом случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

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