Киев, 13 декабря 2020, 11:54 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил жителям Украины, почему в стране не усиливают карантинные меры в период с 25 декабря по 7 января. Об этом он рассказал 12 декабря в эфире телеканала «Украина 24».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»
По словам Степанова, для многих людей на Украине декабрь месяц является важным месяцем с точки зрения заработка.
По словам министра, в эти дни (с первого по седьмое января) на улицах мало людей, так как многие либо находятся дома в кругу семьи, либо отмечают праздники у друзей.
По мнению Степанова, период карантина, который вводится на Украине с 8 по 24 января 2021 года является абсолютно обоснованным.
Читайте также: Правительство Украины утвердило введение «жестких карантинных мер» в январе
Напомним, украинское правительство 9 декабря поддержало введение на Украине жестких карантинных мер в период с 8 по 24 января 2021 года.