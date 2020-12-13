Киев, , 11:54 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил жителям Украины, почему в стране не усиливают карантинные меры в период с 25 декабря по 7 января. Об этом он рассказал 12 декабря в эфире телеканала «Украина 24».

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По словам Степанова, для многих людей на Украине декабрь месяц является важным месяцем с точки зрения заработка.

«Второе, если мы посмотрим, что происходит у нас там в этот период — с первого по шестое января до Рождества. Рождество все-таки у нас всегда более семейный праздник, то в принципе у нас такой какой-то природный (естественный — ИА REGNUM) локдаун, если можно так сказать», — отметил он.

По словам министра, в эти дни (с первого по седьмое января) на улицах мало людей, так как многие либо находятся дома в кругу семьи, либо отмечают праздники у друзей.

По мнению Степанова, период карантина, который вводится на Украине с 8 по 24 января 2021 года является абсолютно обоснованным.

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Напомним, украинское правительство 9 декабря поддержало введение на Украине жестких карантинных мер в период с 8 по 24 января 2021 года.