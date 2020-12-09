Киев, , 17:44 — REGNUM Правительство Украины поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 с 8 по 24 января 2021 года.

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Соответствующее решение принято на заседании кабмина сегодня, 9 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что государство оставляет за собой право ввести «экстренный карантин» ранее озвученных дат — если «этого будет требовать ситуация и общество».

Принятое постановление предусматривает: ограничение работы учреждений культуры и развлекательных заведений, в частности, аренда под корпоративы; ограничение работы учебных заведений; ограничения работы средств размещения, кроме гостиниц; закрытие спортзалов, фитнес-центров и бассейнов; работу общепита исключительно на вынос или с доставкой; запрет работы непродовольственных рынков и магазинов, а также рождественских ярмарок после 8 января.

Согласно распоряжению кабмина, государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу.

«С 8 по 24 января включительно следующего года в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их — «зимние каникулы» с целью безопасности. Это делается для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости», — заявил в своем комментарии Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре на Украине действовал т.н. «карантин выходного дня».