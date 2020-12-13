Москва, , 03:55 — REGNUM Снегопады и метели обойдут стороной Москву на предстоящей неделе. Об этом 12 декабря рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пояснил специалист, совсем небольшие осадки, около 1 мм, ожидаются в Москве 13 декабря. «Что-то в воздухе появится, но это не тот долгожданный снег. Снегопадов не будет», — пояснил Вильфанд.

Самое существенное выпадение осадков ожидается 15 декабря, но и в этот день выпадет около 2−4 мм снега. Температура воздуха 13 и 14 декабря составит −6… −4 градуса, а 16 декабря возможно потепление до нуля градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что морозы в Москве начнут отступать в выходные дни, 12 и 14 декабря.

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