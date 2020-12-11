Москва, , 21:04 — REGNUM Французская прокуратура запросила по 5 и 15 лет тюрьмы для граждан РФ Михаила Ивкина и Павла Косова, которые подозреваются в нанесении тяжёлых увечий гражданину Великобритании в ходе беспорядков во Франции летом 2016 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из граждан РФ Жюльен Пинелли.

«Прокурор запросил пять лет тюремного заключения для моего подзащитного Михаила Ивкина и от 14 до 15 лет в отношении Павла Косова», — сказал Пинелли.

По его словам, прокурор в ходе слушаний заявил, что и Ивкин, и Косов виновны в преступлении категории D, состояли в одной группе футбольных хулиганов и осознанно имели цель напасть на группу британских болельщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, москвичи Павел Косов и Михаил Ивкин находятся в заключении во Франции с марта 2018 года. Их подозревают в участии в беспорядках в Марселе в 2016 году и нанесении увечий британскому гражданину, в результате чего тот якобы получил инвалидность. С подачи гражданских активистов из числа российских футбольных фанатов проблема публично затрагивалась в том числе и со стороны МИД РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял о том, что дело Косова и Ивкина не является политическим, а действия фанатов он назвал «совершенно очевидными противоправными действиями».

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