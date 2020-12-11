Москва, , 18:58 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России рассчитывают, что пандемия коронавируса может завершиться в середине 2021 года. Об этом 11 декабря заявил журналистам заместитель главы ведомства Олег Гриднев.

Медсестра реанимационного отделения Александ Куликов © ИА REGNUM

«Будем надеяться, что уже в середине 2021 года мы увидим, что пандемия начнёт из уходить нашей жизни», — сказал замминистра.

Гриднев отметил, что пандемия завершится тогда, когда «станет управляемой».

«Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который влияет непосредственно на саму инфекцию. Вакцинация в самом начале, но мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса», — сказал он.

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в России выявлено уже 2 597 711 случаев заражения кронавирусом, в том числе 28 585 случаев — за последние сутки. Скончались 45 893 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны 2 059 840 человек.