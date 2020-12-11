Подгорица, , 18:40 — REGNUM Правительство Черногории создало независимый экспертный орган для реализации мероприятий по предотвращению распротранения коронавируса на территории Черногории. Председателем этого органа будет министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович.

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В его состав входят министр обороны Оливера Иняк, министр финансов и социального обеспечения Милойко Спаич, министр экономического развития Яков Милатович, министр образования, науки, культуры и спорта Весна Братич, министр государственного управления, цифрового общества и СМИ Тамара Срзентич и Игорь Галич, который станет новым директором Института общественного здравоохранения.

Решения совета должны быть согласованы с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Европейской комиссии и ECDC в соответствии с Законом о защите населения от инфекционных заболеваний.