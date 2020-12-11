Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу в СИЗО 21-летнего Владислава Карташева, который в порыве ревности до полусмерти избил свою 39-летнюю бывшую возлюбленную и ее 65-летнюю мать. Об этом 11 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

СИЗО «Кресты-2» Дарья Драй © ИА REGNUM

По версии следствия, конфликт между задержанным и его бывшей избранницей произошел вечером 8 декабря в ее квартире в доме 14/1 по Советскому проспекту в Невском районе. Молодой человек избил руками и ногами обеих женщин, причинив старшей из них тяжкий вред здоровью.

В отношении Карташева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В суде следователь уточнил, что обвиняемый осведомлен о месте проживания потерпевшей и свидетеля произошедшего, в связи с чем может оказать давление на указанных лиц. Кроме того, он не имеет официального источника доходов и может продолжить заниматься преступной деятельностью.

«Карташев и его защитник полагали возможным избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в суде.

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу до 8 февраля 2021 года.

Отметим, по данным СМИ, у пенсионерки врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, лобной кости и костей носа.

У ее 39-летней дочери — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой скулы и ушиб носа. Избиение потерпевших совершалось на глазах у малолетнего ребенка потерпевшей.

На своей личной странице в одной из социальных сетей Карташев позиционировал себя как спортсмен и поклонник смешанных единоборств. Также он публиковал на своей странице фотографии дорогостоящих иномарок и сообщения о жизни миллиардеров.