Брянск, , 16:53 — REGNUM 200 доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступили в Брянскую область 11 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Первые прививки получат медицинские работники ковидных госпиталей, сотрудники скорой помощи, патологоанатомических отделений города Брянска.

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Партию вакцины привезли в специальном рефрижераторе, а затем загрузили в морозильную камеру с температурой минус 35 градусов. «Спутник V» будет храниться в таких условиях до момента получения препарата поликлиниками и ФАПами, он не подлежит размораживанию и повторному замораживанию. Вакцинировать добровольцев будут 39 медицинских организаций, сначала прививки получат граждане из групп риска — врачи, учителя и социальные работники.

По соглашению между Минздравом РФ и правительством Брянской области всего в 2020 году в регион направят 1032 дозы вакцины. Первая партия — 42 дозы — пришла в сентябре, ей были привиты медицинские работники. До конца года ожидается поставка ещё 790 доз.

В целом в Брянской области планируется привить от новой коронавирусной инфекции более 290 тысяч жителей.