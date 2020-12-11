Джакарта, , 15:41 — REGNUM В общей сложности 47 прихожан церкви в Палангка-Рая индонезийской провинции Центральный Калимантан заразились коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

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Из-за инцидента руководству церкви отправили письмо с просьбой о временном закрытии этого места на 14 дней.

Ожидается, что целевая группа по борьбе с COVID-19 проведет дезинфекцию в церкви.

Что касается празднования Рождества, то церковь откроется для проведения служб 24−26 декабря, затем 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года. Число прихожан ограничат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 6310 новых случаев заражения коронавирусом.

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