Москва, , 14:28 — REGNUM Подходы, имеющиеся у анестезиологов-реаниматологов до пандемии коронавируса, оказались не очень эффективны в борьбе с COVID-19. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ», заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Денис Проценко.

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«[В начале пандемии коронавируса] мы столкнулись с доселе не очень понятной и изученной проблемой. Все подходы, которые мы ранее использовали, оказались не очень эффективны. Не переформатировав службу мегаполиса, мы не достигли бы результатов, которыми Москва могла бы гордиться», — сказал Проценко.

По его словам, за девять месяцев с начала пандемии коронавируса «пришло время собирать камни, анализировать и делать выводы».