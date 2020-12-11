Москва, , 14:25 — REGNUM Вторая зарегистрированная российская вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная НИИ «Вектор», поступила в пять регионов России. Об этом 11 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в правительстве РФ.

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«Первые серии поставили в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу, Новосибирск. Эти регионы были выбраны в связи с тем, что в Ростовской, Тульской, Новосибирской областях процесс распространение коронавируса наиболее активно происходит за пределами областного центра», — заявила Попова.

По этой причине в указанных регионах медицинскую помощь для больных получить сложнее, в связи с чем их включили в приоритетную группы по вакцинации от коронавируса.

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