Ульяновск, , 14:02 — REGNUM В Ульяновске священники Симбирской епархии несут службу в медучреждениях, окормляя пациентов с коронавирусной инфекцией. Под патронатом находятся в настоящее время три больницы — госпиталь ветеранов войн, центральная клиническая медико-санитарная часть и центральная городская клиническая больница. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе епархии.

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Священнослужители посещают больных по их просьбе или по прошению близких. Служители церкви прошли специальный инструктаж по санитарно-эпидемиологической безопасности и курс обучения по использования средств индивидуальной защиты. Чаще всего священники проводят таинства причащения, соборования и исповеди. Последняя осуществляется на расстоянии, кратким чином. По мере необходимости на причастие и соборование приходится выезжать к больным и на дом.

В планах епархии по согласованию с региональным минздравом организовать посещение больных на регулярной основе раз в неделю и проводит систематического обследование священнослужителей на COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области число носителей коронавирусной инфекции с начала наблюдения возросло до 30 601 человека. Всего с начала наблюдения побороли вирус 27 363 заболевших. Скончались на сегодняшний день 405 человек. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 10 случаев.

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