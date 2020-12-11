Ульяновск, , 12:11 — REGNUM В Ульяновской области число носителей коронавирусной инфекции с начала наблюдения возросло до 30 601 человека. За сутки положительные тесты получили еще 294 жителя региона. Накануне выявили инфекцию у 290 пациентов. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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За сутки порядка 347 человек выздоровели после заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения побороли вирус 27 363 заболевших. Скончались на сегодняшний день 405 человек. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 10 случаев.

ИА REGNUM напоминает, количество российских школ, ушедших на карантин из-за новой коронавирусной инфекции, увеличилось до 113. На 11 декабря доля закрытых на карантин школ составляет 0,28% от общего количества в стране. За минувший день закрылись девять школ, а вышли из карантина четыре. Днём ранее закрытых школ было 108 (0,27%).

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