Рига, , 13:49 — REGNUM Известный южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук скончался в Латвии от осложнений, вызванных COVID-19, в возрасте 59 лет. Об этом 11 декабря сообщает портал Delfi Латвия.

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"Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Лук приехал в Латвию 20 ноября… Сегодня поступила информация о том, что режиссер умер от осложнений COVID-19», — говорится в сообщении портала.

Также уточняется, что, по неофициальным данным, режиссер прибыл в Латвию через Эстонию из Санкт-Петербурга и намеревался приобрести домик в Юрмале, а также оформить вид на жительство, однако не появился на встрече по этом поводу и перестал с 5 декабря выходить на связь. После этого его коллеги начали разыскивать Ким Ки Дука по больницам.

Отметим, южнокорейский кинорежиссер и сценарист Ким Ки Дук является лауреатом Венецианского, Берлинского и Каннского кинофестивалей. В числе наиболее известных его кинокартин — «Пьета» (2012), «Пустой дом» (2004), «Самаритянка» (2004), «Весна, лето, осень, зима и снова весна» (2003).