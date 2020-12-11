Москва, , 10:29 — REGNUM Количество российских школ, ушедших на карантин из-за новой коронавирусной инфекции, увеличилось до 113. Это следует из инфографики, опубликованной 11 декабря в телеграм-канале Министерства просвещения «Большая перемена РФ».

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На текущий момент доля закрытых на карантин школ составляет 0,28% от общего количества в стране. За минувший день закрылись девять школ, а вышли из карантина четыре. Днём ранее закрытых школ было 108 (0,27%).

«Ситуация стабильна», — говорится в ежедневной сводке.

113 школ, где проводятся карантинные мероприятия, находятся в 34 регионах России. Школы вышли из карантина в двух регионах РФ.