Пенза, , 12:00 — REGNUM Коронавирусная инфекция с начала пандемии по состоянию на 11 декабря выявлена у 22 177 жителей Пензенской области, за сутки заболел еще 191 человек. Минувшим днем инфицированы были 188 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Всего выздоровели 18 579 заболевших, за сутки — 117 человек. Скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 269 пензенцев. За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали три человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области бесплатными лекарствами обеспечат более 6 тыс. человек. В медорганизациях региона задействованы 15 компьютерных томографов, из них 12 используют на догоспитальном этапе.

Читайте также: Мурашко попросили ускорить поставки вакцины от COVID-19 в Пензу