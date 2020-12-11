Пенза, , 10:14 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился с просьбой к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко об ускорении поставки в регион вакцины от коронавируса «Спутник — V». Их разговор состоялся по телефону накануне, 10 декабря, сообщает пресс-служба правительства области.

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Помимо этого, стороны обсудили организацию лечения пациентов с COVID-19 на дому и в больницах, а также принятые меры по нераспространению коронавирусной инфекции.

Белозерцев доложил федеральному министру об обеспечении медучреждений лекарствами и средствами индивидуальной защиты, бесплатными медикаментами больных с подтвержденным коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении.

Всего в Пензенской области бесплатными лекарствами обеспечат более 6 тыс. человек. В медорганизациях региона задействованы 15 компьютерных томографов, из них 12 используют на догоспитальном этапе.

ИА REGNUM напоминает, Пензенская область готова к старту масштабной прививочной кампании от коронавируса. В регионе ожидают поступления первой партии вакцины «Спутник V». В первую очередь прививать начнут медицинский персонал, учителей и социальных работников. Для этого на территории области развернули 8 пунктов — четыре в районах и столько же в Пензе. В список вошли более 3 тыс. педагогов и 1,5 тыс. медиков.

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