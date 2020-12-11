Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростовской области обновлён новый суточный максимум по числу случаев заражения коронавирусом. За истекшие сутки положительный результат теста получили 386 человек, проинформировали ИА REGNUM в донском правительстве 11 декабря. Накануне сообщалось о 378 носителях инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 38 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост произошёл в Ростове-на-Дону (142), Орловском районе (14), а также Кашарском, Миллеровском, Сальском и Тарасовском районах (по 13). Более четверти носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 1,8% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрирован 43 тыс. 921 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области побит суточный рекорд по коронавирусу