Москва, , 11:28 — REGNUM Жители России назвали в качестве главного слова 2020 года «коронавирус» (28%), приводит данные исследования 11 декабря рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Также, по мнению участников опроса, к словам, олицетворяющим 2020 год, относятся — здоровье (8%), пандемия (7%), карантин, кризис и самоизоляция (по 2%).

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В свою очередь, британские лингвисты считают, что главное слово 2020 года — «локдаун».

Опрос проведен 30 ноября — 4 декабря 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 337 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, ничем хорошим на запомнился уходящий 2020 год 41% жителям России.

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