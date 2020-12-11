Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM На месте недостроенной гостинице «Дели» в Екатеринбурге планируют организовать парковку. Об этом заявил глава города Александр Высокинский журналистам.

Градоначальник подтвердил, что парковка на месте «недостроя» действительно планируется. Будет ли она наземной или подземной, окончательно не решено.

«Парковка может быть и наземной, если сделать красивые фасады», — считает мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с «Дели» строят Ледовую арену УГМК на месте снесённой телебашни.

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