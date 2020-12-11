Канберра, , 08:31 — REGNUM В Австралии приостановлено исследование вакцины против коронавирусной инфекции. Такое решение приняло правительство страны после того, как нескольких участников первой фазы испытаний были выявлены ложноположительные результаты в тестах на ВИЧ-инфекцию. Об этом 11 декабря сообщает Australian Financial Review.

«Испытания вакцины во второй и третьей фазе не будут продолжены, поскольку иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию», — говорится в совместном заявлении Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр здравоохранения Грег Хант подтвердили, что испытания вакцины, проведенные Университетом Квинсленда и австралийским биотехнологическим гигантом CSL, были остановлены, несмотря на отсутствие риска того, что вакцина вызовет ВИЧ.

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Издание отмечает, что, вероятно, что вакцина была разработана с использованием частей белка ВИЧ. При инъекции они стимулировали выработку антител, которые были обнаружены в ряде тестов на ВИЧ. При этом никакой ВИЧ-инфекции у людей нет.

Принимая во внимание этот факт, австралийское правительство объявило о том, что аннулировало своё соглашение на поставку вакцины, созданной Университетом Квинсленда и биотехнологической компанией CSL Limited (UQ/CSL), которое зависело от успешного завершения клинических испытаний. Вместо этого правительство поставит больше доз других вакцин, в том числе 20 миллионов дополнительных доз вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в австралийском штате Виктория, наиболее пострадавшем от пандемии коронавирусной инфекции, новых случаев заражения SARS-CoV-2 не выявлялось на протяжении 28 дней. Все ранее заболевшие пациенты были выписаны из больницы.

3 декабря в австралийском Сиднее впервые за 26 дней выявили локальный случай заражения коронавирусом нового типа. Инфицированный был выявлен в гостинице, которая размещает прибывших на территорию Австралии людей на карантин.