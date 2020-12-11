Куньмин, Китай, , 08:28 — REGNUM Прокладка путей новой скоростной железной дороги Милэ — Мэнцзы стартовала в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

Железная дорога протяжённостью 106 км соединит города Милэ и Мэнцзы, которые расположены в Хунхэ-Хани-Ийском автономном округе провинции. Ожидается, что дорога будет запущена в эксплуатацию в 2022 году, сообщили в компании China Railway Kunming Group.

Пассажирские поезда смогут двигаться по новой дороге со скоростью 250 км/ч. По завершении строительства дорога будет связана с железной дорогой Наньнин — Куньмин и будет интегрирована с международным коридором до Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии.