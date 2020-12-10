Москва, 10 декабря 2020, 19:21 — REGNUM На заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) тему о проблемах дистанционного образования подняли противники удаленного обучения, решившие проиллюстрировать свою позицию. Об этом 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Алексей Мухин.
«В этом есть некоторое лукавство. Потому что практически в каждой российской семье есть и компьютер, и гаджеты, через которые реально организовать пресловутый «дистант», — сказал Мухин. — При этом важно учесть, что «дистант» существует не тотально по всей России. Он существует в ряде регионов. В том числе в Москве. И я не знаю людей, которые не обладают соответствующими техническими возможностями. Я думаю, что эту тему качали противники «дистанта», для того чтобы иллюстрировать позицию. И здесь палка о двух концах».
С одной стороны, как подчеркнул Мухин, «дистант» — это вынужденная мера, которая в значительной степени позволяет нейтрализовать пандемическую угрозу, а с другой стороны, дистанционное обучение — это, безусловно, неполноценное обучение.
«Как временная мера оно хорошо. Но делать «дистант» постоянным или растянутым во времени губительно. Для самого [образовательного] процесса», — сказал Мухин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») заявил, что он ожидает, что вопрос о дистанционном обучении будет задан президенту РФ Владимиру Путину на его пресс-конференции.
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