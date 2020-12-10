Пенза, , 15:17 — REGNUM Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 10 декабря достиг 37,75% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 188 человек, среди них 91 — несовершеннолетние. Возраст заболевших детей от одного месяца до 17 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В регионе под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 6 883 человека, сняли с коронавирусного учета 52 218 жителей. В лабораториях обследовано более 492,8 тыс. человек, проведено свыше 529,2 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, любые возникающие вопросы по коронавирусной инфекции смогут задать жители Пензенской области по бесплатному единому телефонному номеру 122.

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