Пенза, , 12:09 — REGNUM Любые возникающие вопросы по коронавирусной инфекции смогут задать жители Пензенской области по единому телефонному номеру 122. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

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С помощью многоканального сервиса населению предлагаются следующие возможности. При наборе цифры «1» сотрудник колл-центра запишет звонившего на прием и сформирует вызов врача на дом для жителей Пензы. При наборе цифры «2» запишут на прием и вызовут врача на дом для детей из Пензы. Цифра «3» — возможность задать вопрос по коронавирусу для всех жителей области.

Звонок на единый номер бесплатный. В дальнейшем сервис планируется развивать. Например, цифра «4» при наборе позволит обрабатывать звонки от жителей области для вызова врача на дом или записи на прием.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области через единую справочную службу по бесплатному номеру 122 можно в круглосуточном режиме вызвать скорую помощь, получить информацию по выплатам больничного пособия при нахождении на карантине в связи с ковидом.

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