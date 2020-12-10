Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM В Петербурге за ноябрь 2020 года умерли по разным причинам 6829 человек, сообщили 10 декабря в городском комитете по делам записи актов гражданского состояния. Это на 2159 человек, или на 46% больше, чем в ноябре 2019 года, когда за месяц в городе скончались 4670 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Смертность в ноябре 2020 года стала самой большой для города в этот месяц за последние десять лет. Предыдущий пик ноябрьской смертности в Петербурге был зафиксирован в 2016 году, когда умерли 5267 человек.

В ноябре 2020 года в Петербурге умерло на 268 человек больше, чем в октябре текущего года, рост составил 4%, несмотря на то, что в ноябре на один день меньше.

Тем не менее печальное лидерство в 2020 году остается за июнем, когда была зафиксирована смерть 7106 петербуржцев и гостей города.

Напомним, ранее власти Петербурга публично признавали, что прирост смертности начиная с апреля 2020 года в первую очередь дают COVID-19 и внебольничные пневмонии.