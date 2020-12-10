Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге накрыли очередную сеть подпольных казино. Следователи СКР совместно с сотрудниками регионального управления МВД провели около 20 обысков в игорных клубах, а также по местам жительства фигурантов преступления. Они изъяли предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Об этом 10 декабря сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, с апреля по август 2020 года восемь местных жителей в возрасте от 34 до 48 лет, а также их неустановленные сообщники, объединились в организованную группу для незаконных организации и проведения азартных игр на территории Петербурга.

9 декабря правоохранители провели около 20 обысков в игорных клубах, а также по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

В качестве подозреваемых задержаны трое мужчин, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении пяти подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время всем соучастникам будет предъявлено обвинение.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление и привлечение к уголовной ответственности иных участников организованной группы.

Отметим, ранее сообщалось, что в Петербурге вскрыли ОПГ, раскинувшую сеть подпольных казино. Десять членов организованной преступной группы (ОПГ) на протяжении почти двух лет организовали и проводили азартные игры на территории Петербурга через сеть незаконных игорных клубов

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