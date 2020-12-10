Стокгольм, , 11:44 — REGNUM Согласно заверениям государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, высокий уровень смертности в стране по сравнению с другими странами Северной Европы объясняется более высокой плотностью населения и большим числом мигрантов. Однако в северных ленах Швеции, где доля мигрантов примерно такая же, как в соседних странах, и гораздо более низкая плотность населения, смертей на душу населения в три раза больше, чем в Дании, в шесть раз больше, чем в Финляндии, и в семь раз больше, чем в Норвегии. Об этом сообщила газета Expressen.

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Уже весной этого года картина была предельна ясна: в Швеции от COVID-19 умерло в разы больше людей, чем в Норвегии, Дании и Финляндии. Во время второй волны все выглядит так же. Сейчас уровень смертности в Швеции составляет 706 летальных случаев на один миллион жителей, в то время как средний показатель для трех соседних стран составляет 101 человек.

Тегнелла неоднократно спрашивали, в чем заключаются различия и могут ли они иметь какое-то отношение к выбранной Швецией стратегии по борьбе с пандемией. Эпидемиолог указывал на демографические различия между Швецией и остальной частью Северного региона, которые, по его мнению, очень велики.

Однако, подчеркивают журналисты, уровень смертности отличается не только в страновом разрезе, но и внутри Швеции. Уровень плотности населения в пяти ленах, а именно Норрботтене, Вестерботтене, Емтланде, Вестерноррланде и Евлеборге, составляет 5,4 жителей на квадратный километр. Это чуть менее, чем в Норвегии и Финляндии, и на треть меньше, чем в Дании.

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