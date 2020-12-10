Казань, , 11:35 — REGNUM В Татарии, по информации на 10 декабря, коронавирусная инфекция подтверждена у 11 229 человек, за сутки заболели еще 92 жителя. Минувшим днем были инфицированы 89 человек. Всего выздоровели 9 824 пациента, за сутки — 87 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 158 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки госпитализированы в стационары 10 пациентов, 82 — лечатся на дому. Пять случаев заражения — завозные, 87 — контактные. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 36 человек, 19 пациентов — от 18 до 30 лет, шесть — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 62 инфицированных, четверо — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, около 3 тыс. жителей Татарии приняли участие в проверке наличия антител к коронавирусу в рамках пилотного проекта федерального Роспотребнадзора. В сентябре их выявили у 45,2% граждан республики.

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