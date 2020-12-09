Казань, , 12:30 — REGNUM Около 3 тыс. жителей Татарии приняли участие в проверке наличия антител к коронавирусу в рамках пилотного проекта федерального Роспотребнадзора. В сентябре их выявили у 45,2% граждан республики. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

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Обследование популяционного иммунитета проводилось среди 2 947 человек — это одинаковое количество лиц в каждом муниципальном образовании Татарии и одинаковое количество граждан в разных возрастных группах, уточнила руководитель ведомства. В большинстве случаев (93,8%) участники исследования перенесли коронавирус бессимптомно. На основании исследований выяснили, что переболело большое число детей дошкольного возраста, школьники и медработники. Также вирус выявили у студентов и преподавателей.

ИА REGNUM сообщало, аналогичное исследование в республике проводилось в летние месяцы. По его итогам выяснилось, что в Татарии каждый третий житель имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

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Отметим, что среди 14 регионов Приволжского федерального округа по числу выявленных с начала пандемии носителей коронавируса Татария находится на предпоследнем месте. Максимум случаев заражения подтвержден в Нижегородской области — 58 837, в Татарии — 11 137. На фоне ежедневно увеличивающегося прироста числа заражений в России в республике фиксируется около 90 новых носителей SARS-CoV-2.