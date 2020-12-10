Москва, , 11:22 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 27 927 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 569 126.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 562 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 45 280.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 033 669 человек вылечились от нового заболевания, 25 887 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 26 190 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.