Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще три летальных исхода от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе скончались 167 жителей. Об этом 10 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 218 новых случаев заражения, это удивительным образом ровно столько же, сколько было и за предыдущие сутки. Выписаны по выздоровлении 520 пациентов, это на 74 человека больше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 19 083 зараженных, из них 15 369 выписались, 167 человек умерли. Еще 3547 пациента продолжают лечение.

В свою очередь в региональном оперативном штабе уточнили, что в регионе для лечения ковида и пневмоний развернуто 2686 коек, из низ 672 свободны (25,02%), в том числе 218 реанимационных.

Напомним, с 8 декабря в Ленобласти частично ужесточены введенные ранее ограничения, в том числе для того, чтобы синхронизировать их с соседним Петербургом.

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