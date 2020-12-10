Нижний Новгород, , 11:16 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 10 декабря выявили 499 новых случая заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем выявленных за сутки носителей коронавируса с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован по состоянию на 4 декабря — 496 случаев. Накануне сообщалось о 494 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 59 336 случаев, сообщает региональный минздрав.

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За последние сутки в регионе выписаны 411 человек, всего выздоровели с начала пандемии 52 966 нижегородцев.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 16 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1320 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7647 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 854 койко-места оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,00. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда не меняется и составляет 19% по состоянию на утро 10 декабря.