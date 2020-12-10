Мурино, Ленинградская область, , 10:03 — REGNUM В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, организовавших нарколабораторию по производству синтетических наркотиков в одной из квартир в городе Мурино (Всеволожский район). Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, им удалось задержать организатора и лицо, изготавливавшее синтетические наркотики. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1УК РФ («Незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере»).

В ходе обыска в съемной квартире в Мурино следователи и оперативники обнаружили и изъяли более трех килограммов запрещенных веществ, прекурсоры, химические вещества, оборудование и несколько единиц химической лабораторной посуды.

Участники преступной группы задержаны, им предъявлено обвинение. По ходатайству следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления,. Как отметили в СК, следователи подозревают, что к незаконному обороту наркотиков могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов. Назначен комплекс судебных экспертиз.