Саратов, , 09:25 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 10 декабря коронавирус выявлен у 29 719 человек, за сутки заразился еще 261 житель региона. Минувшим днем заболели 259 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 25 221 человек, за сутки — 183 пациента. Скончались за всё время наблюдения 289 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи заражения произошли контактным путем. По-прежнему наибольшее число инфицированных в возрасте старше 60 лет — 110 человек, от 50 до 59 лет — 49 заболевших, 11 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у 23 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 829 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,6 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области ситуация с коронавирусом остается напряженной. Школьников среди общего числа инфицированных лишь 3%. Наметился небольшой процесс снижения заболеваемости внебольничной пневмонией и ОРВИ среди населения, хотя эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на 14,3%. Болеют чаще всего взрослые, этому способствовало разобщение школьников.

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