Саратов, , 09:10 — REGNUM В Саратовской области ситуация с коронавирусом остается напряженной. В преддверии Нового года особенно важно соблюдать простые правила профилактики с целью недопущения массового роста заболевших. Об этом сообщила глава территориального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

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С ее слов, «корпоративные мероприятия только в онлайн-режиме, это надо принять и выполнить, чтобы сохранить здоровье».

За прошедшую неделю в регионе основную долю заболевших составили граждане трудоспособного возраста. Школьников среди общего числа инфицированных лишь 3%. Наметился небольшой процесс снижения заболеваемости внебольничной пневмонией и ОРВИ среди населения, хотя эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на 14,3%. Болеют чаще всего взрослые, этому способствовало разобщение школьников.

ИА REGNUM напоминает, с 9 декабря учащиеся 6−11 классов в Саратовской области приступили к занятиям в традиционном формате. Дистанционный режим обучения для них закончился 8 декабря.

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