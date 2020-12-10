Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM В Екатеринбурге прошло официальное открытие парка «Зелёная роща», передает корреспондент ИА REGNUM.

Парк доступен для посетителей с конца октября 2020 года, но подрядчик реконструкции на тот момент ещё не сдал проект заказчику. Муниципальная общественная комиссия провела выездное заседание в парке, парк официально открыт.

Благоустроить парк удалось благодаря национальному проекту «Формирование комфортной городской среды», уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, «Зелёную рощу» будут закрывать на ночь для защиты парка от вандалов.

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